В рамках общественных слушаний в Милли Меджлисе заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг отдела работы с правоохранительными органами Администрации президента Вюсал Исаев выразил отношение к мнениям представителей Верховного суда и Генпрокуратуры в связи с предложенным в Уголовный кодекс изменением касательно отмены уголовной ответственности за употребление и хранение наркотиков.

Как сообщает АПА, В.Исаев сказал, что мнение представителей правоохранительных органов в связи с декриминализацией статьи 234.1 (Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) было учтено. Он отметил, что здесь позиция однозначна: «Внесение в Уголовный кодекс этого изменения может послужить росту числа преступлений. Кроме того, в других странах декриминализация этого наказания все еще не доказана. По этой причине на нынешнем этапе данное изменение не одобрено».