Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 30 сентября и первое октября 2017 года установлен на уровне 1,7002 маната, сообщили в ЦБА.
По отношению к 29 сентября курс маната к доллару не изменился.
Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 30 сентября и первое октября 2017 года установлен на уровне 1,7002 маната, сообщили в ЦБА.
По отношению к 29 сентября курс маната к доллару не изменился.
Дата: 2017/09/29 16:15
Раздел: Азербайджан, Экономика
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