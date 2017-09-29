Бывший председатель правления Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев на 7 дней переведен в карцер учреждения по отбыванию наказания №13. Об этом сообщил адвокат Фахраддин Мехдиев со ссылкой на неофициальные источники в тюрьме.

Адвокаты экс-главы Межбанка не могут получить у руководства учреждения по отбыванию наказания и Пенитенциарной службы официальную информацию о судьбе Гаджиева. При этом, Ф.Мехдиев предполагает, что Гаджиева поместили в карцер в среду вечером.

«Я и мой коллега Агиль Лайыджов не смогли встретиться с Джахангиром Гаджиевым. Нам не дали разрешение и сказали, что начальника нет на месте, хотя по нашей информации, он все же находился на работе», — отметил Мехдиев.

По словам адвоката, просочилась информация о том, что Гаджиева на 7 дней отправили в карцер, а он в знак протеста объявил голодовку.

По словам Мехдиева, с первого дня руководство учреждения по отбыванию наказания предвзято относится к Гаджиеву.

Адвокат не исключил, что Гаджиева могли посадить в карцер за то, что он дал на днях интервью одному из местных сайтов.

Отметим, что в этом интервью Гаджиев резко раскритиковал политику правительства в отношении банков и предпринимательства, а также резко выразился в адрес министра финансов Самира Шарифова.