По сведениям ереванской газеты «Жаманак», во время недавнего визита парламентской делегации Армении в Грузию состоялся примечательный диалог между одним из членов армянской делегации с грузинской стороной.

Член армянской делегации поинтересовался у грузинской стороны относительно того, что уже 4 месяца затягивается направление агремана на назначение послом РА в Грузии Сергея Минасяна.

Данный вопрос глава МИД Грузии явно сделал вид, что не слышит и не ответил на него. Ситуацию безрезультатно попытался спасти замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

«По нашим сведениям, официальный Тбилиси уже дал понять Еревану относительно выдвижения новой кандидатуры на должность посла, практически, нет сомнений, что Сергей Минасян не может рассчитывать на получение грузинского агремана», — пишет газета.

Ранее армянские СМИ сообщали о том, власти Грузии упорно отказываются предоставить агреман на назначение послом Армении в Грузии заместителя директора Института Кавказа Сергея Минасяна.

Согласно информации, официальный Тбилиси заявляет, что для него Минасян — нежелательное лицо.

«У власти Грузии есть серьезные подозрения, что он будет представлять не Армению, а Россию», — писали СМИ.