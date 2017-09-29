Человеку необходимо потратить на мытье рук 20 минут, чтобы полностью избавиться от болезнетворных микробов.

Как передает РИА Новости, об этом пишет Guardian со ссылкой на данные Королевского Фармацевтического общества.

Как отмечают эксперты, чтобы определить оптимальную продолжительность процесса, не обязательно ставить таймер — достаточно дважды пропеть «Happy Birthday to You».

Согласно исследованиям, это время позволяет «удалить» все вирусы и бактерии, которые могут вызывать простуду, грипп и расстройство желудка.

По данным фармацевтов, простое мытье рук помогает предотвратить около трети случаев диареи и 16% случаев заражения респираторными инфекциями.