30 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков. Однако в первую половину дня в некоторых частях Абшеронского полуострова возможны осадки. Днем северо-западный ветер перейдет в юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха составит 12-15, днем 17-20 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 13-15, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

Завтра днем в большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых местах ожидаются грозы, местами дожди. Восточный ветер днем временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-7, днем 8-13 градусов тепла.