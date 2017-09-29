«Внешняя политика США определяется федеральным правительством. Правительство США согласно взятым международным обязательствам признает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ».

Об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя вопрос о том, что сенат штата Мичиган принял резолюцию о признании так называемого режима, созданного на оккупированных со стороны Вооруженных сил Армении территориях Азербайджана.

«Эта позиция США еще раз нашла свое подтверждение в принятом итоговом заявлении после встречи между Советом министров иностранных дел стран ГУАМ и США, проведенном 22 сентября в рамках 72-й сессии ООН. В заявлении США еще раз заявили о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности стран-членов ГУАМ в соответствии с Хельсинкским заключительным Актом. Также выражается обеспокоенность тем, что государства-члены ГУАМ подвергаются угрозам применения силы в их отношении. Армения и армянское лобби в США, а также некоторые лица, находящиеся под их влиянием, вместо того, чтобы внести вклад в разрешение Нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и обеспечении мира в регионе, занимаются подобной никчемной деятельностью, которая выставляет их в смешном положении» — отметил Х. Гаджиев. Его слова приводит «Репорт».