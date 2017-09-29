Власти Российской Федерации и Азербайджанской Республики намерены запустить туристические круизы по Каспийскому морю.

Как передает «Российская газета», об этом в Ставрополе на Восьмом Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме «Инвестиции, инновации, туризм» сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, достигнуты договоренности по организации круизов с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Это проект стал один из многих, реализованных в рамках создания общего туристического пространства СНГ.

— Мы подсчитали, со сколькими регионами России Азербайджан имеет связи. Оказалось, что с 78, то есть почти со всей территорией страны. Экономическая динамика в наших странах меняет направление. Этот связано с адаптацией наших экономик к снижению цен на нефть. И здесь важно действовать совместно, — сообщил собравшимся Орешкин.

Он также добавил, что сейчас работают около 650 совместных компаний, в том числе в области добычи нефти и газа.

По словам главы группы компаний Российского экспортного центра Петра Фрадкова, Азербайджан находится на девятом месте среди стран, куда Россия экспортирует товары.

— Около миллиарда долларов составил экспорт из России в Азербайджан. Это высокая планка, которую нужно поддерживать и стимулировать дальнейшее развитие, — заявил Фрадков.

Общий объем инвестиций РФ в соседнее государство превысил три миллиарда долларов. Встречный поток инвестиций пока втрое меньше. Товарооборот России и Азербайджана только за первые семь месяцев этого года составил 1,1 миллиарда долларов. Причем сотрудничество активно развивается не только на федеральном, но и на региональном уровне. Примерно у половины российских регионов действуют двусторонние соглашения с азербайджанскими партнерами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

При этом один из основных финансовых потоков задействован в сельскохозяйственном секторе. По данным начальника отдела науки и образования министерства сельского хозяйства Азербайджана Намига Маммедова, в 2016 году объем импорта российской продукции в республику оставил 625 миллионов долларов. В свою очередь азербайджанский бизнес поставил в Россию товаров на общую сумму 240 миллионов долларов.

— По нашим оценкам, такой товарооборот — далеко не предел. Цель — превысить общую сумму только в агропромышленном комплексе за один миллиард долларов. И это возможно, несмотря на геополитическую нестабильность в мире. Более того, на фоне этих событий отношения между нашими двумя странами улучшаются, — отметил Маммедов.

Он также добавил, что скачки цен на нефть в последние годы так же, как и в России, подтолкнули Азербайджан к развитию ненефтяного сектора экономики, и в первую очередь агропромышленности.

Результатом работы форума стало подписание нескольких соглашений о намерениях в области создания инвестиционных проектов на территории России. Многие участники обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества, а представители бизнеса как с одной, так и с другой стороны, нашли новые рынки сбыта, наладили партнерские отношения.