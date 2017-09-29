Люксембургскую художницу Дебору де Робертис, которая прославилась обнажением перед шедеврами мировой живописи, арестовали в Лувре.

Как передает Life.ru, на этот раз она разделась перед известнейшей картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза». 33-летнюю девушку обвиняют в эксгибиционизме и нападении на охранника.

Дебора де Робертис была задержана в Лувре в воскресенье, 24 сентября, сообщает Daily Mail. В присутствии множества посетителей девушка обнажила нижнюю часть тела и раздвинула ноги, выкрикивая «Мона Лиза, моя киска, моё творчество!». Кроме того, художница покусала охранника, который пытался оттащить её от шедевра да Винчи.