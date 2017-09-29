Украденную еще из СССР картину Ивана Айвазовского сняли с торгов в Швейцарии, сообщила «Интерфаксу» в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома KOLLER выставлена картина И.К. Айвазовского «Вид на Ревель», написанная в 1845 г. (оригинальное название — «Море»)», — сказала Волк.

Представитель МВД отметила, что картина была похищена из Дмитровского кремля в 1976 году. В результате взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарской полицией картина, оценочная стоимость которой составляет более 1 млн долларов США, была снята с торгов.

По словам представителя МВД, в настоящее время ведется работа по возвращению картины в Россию.