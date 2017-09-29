«Газпром» на данный момент построил порядка 300 км черноморский магистрали «Турецкий поток», сообщил в четверг глава Газпрома Алексей Миллер, передает Интерфакс.

«Построено 224 и 74 км. То есть (порядка) 300 км», — заявил Миллер «Интерфаксу» в Анкаре.

«Газпром» строит газопровод «Турецкий поток» через Черное море для сокращения транзита через Украину. Одна нитка «Турецкого потока» мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, — для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали — более 900 км.

Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй — в 2019 году.

Миллер также спрогнозировал рекордные поставки газа в Турцию в 2017 году. «Если сравнивать период с первого января по сегодняшний день 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, то объём поставок на турецкий рынок вырос на 24,3 %, это плюс 4,1 млрд кубометров газа в год. Это говорит о том, что, по-видимому, по итогам 2017 года «Газпром» установит исторический рекорд поставки газа на турецкий рынок. (…) Это — более 28 млрд кубометров», — сказал Миллер.

Он уточнил, что эта цифра может быть достигнута в случае сохранения темпов роста объема поставок.

«А если говорить о сентябре, то, сравнивая с сентябрём 2016 года, объёмы поставок газа в Турцию увеличились на 48 %», — сказал Миллер.