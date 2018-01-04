Специалисты из Гарвардского университета (США) выяснили, почему современные лошади имеют твердые роговые образования на конечностях, тогда как их далекие предки обходились тремя-четырьмя пальцами. Как сообщает «Вокруг света», чтобы проследить эволюцию конского копыта, были изучены останки 13 гиракоторий (лат. Hyracotherium) — вымерших непарнокопытных, считающихся одним из наиболее ранних представителей лошадеподобных животных. Возраст наиболее древних окаменелостей, оказавшихся в распоряжении ученых, составлял около 50 миллионов лет. Гиракотерии имели три пальца на задних конечностях и четыре на передних, а внешне походили на крупных собак.

Используя 3D-сканирование, специалисты изучали устойчивость костей древних животных к нагрузкам, например к сдавливанию и сгибанию. Затем ученые оценили массу тела каждого животного и определили нагрузку на скелет при рыси и прыжках. Поскольку масса тела предков лошадей со временем увеличивалась, центральные пальцы становились более крепкими, в то время как боковые постепенно атрофировались.