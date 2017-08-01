В сезоне-2017/2018 в турнирах, которые проводит Английская футбольная лига (Чемпионшип, Лига 1, Лига 2 и Кубок лиги) в случае необходимости пробития послематчевых пенальти, будет использоваться «система АВВА».

Как пишет iSport.ua, суть системы в следующем: если сейчас команды пробивают послематчевые пенальти по очереди – сначала команда А, потом команда В, затем снова команда А и опять команда В, — то по новой системе очередности пробития 11-метровых это будет напоминать тай-брейк в теннисе.

То есть после первого удара команда А, затем команда В нанесет два удара подряд, после чего право пробить пенальти дважды будет у команды А и так далее. При этом количество ударов со стороны каждой команды в послематчевой серии пенальти по-прежнему будет равняться пяти.

Шанс увидеть эту систему в действии у англичан появится уже на следующей неделе, поскольку предварительный раунд Кубка английской лиги стартует 8 августа.