В июле ВС Армении нарушили режим прекращения огня 4065 раз.

Согласно результатам мониторинга, проведенного АПА на основе подтвержденных Министерством обороны Азербайджана данных, армянские вооруженные подразделения с использованием крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, 60, 82 и 120-мм минометов, 122-мм гаубиц D-30, снайперских винтовок нарушали режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

В июле текущего года армяне подвергали обстрелу позиции ВС Азербайджана в Агдамском, Физулинском, Джабраилском, Тертерском, Ходжавендском, Геранбойском, Газахском, Товузском, Гядабейском, Гейгельском и Агстафинском районах.

Оперативная обстановка вдоль всей линии фронта находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана.

4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82 и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы (1966 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2016 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.

Вследствие адекватных ответных действий, предпринятых подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана расположенных в этом направлении, противник был подавлен.

Для предотвращения вновь запланированной армянской стороной целенаправленной диверсии и осуществления возмездия за погибших мирных жителей села Алханлы 7 июля Азербайджанская Армия нанесла точные огневые удары на приведенным в состояние боевой готовности силам, и особенно по намеченным целям в районе обороны батальона армянской армии.

По первоначальным сведениям, в результате осуществленных действий наших войск на Физули-Ходжавендском направлении фронта, значительная живая сила подразделений, входящие в район обороны батальона противника уничтожена, несколько единиц боевой техники полностью выведены из строя и разрушены другие объекты военной инфраструктуры, не подлежащие восстановлению.

Вооруженные силы Армении в июле в очередной раз применили боевой беспилотный летательный аппарат на линии противостояния войск, расположенных на территории Тертерского района. В результате сбрасывания устройства, начиненного зажигательными и взрывчатыми средствами, а также металлическими элементами, изготовленными кустарным способом на позиции подразделений Вооруженных сил Азербайджана, солдат Бабакишиев Мураз Камал оглы получил легкие телесные повреждения.

В ночь на 30-е июля и в утренние часы села Бала Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района, село Кёхнегышлаг Агстафинского района и село Гаралар Товузского района подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны вооруженных сил Армении. Нанесен ущерб гражданским объектам, посевным участкам и личному хозяйству населения. При пресечении огня противника погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджанской Республики, лейтенант Акберли Гусейн Закир оглы.