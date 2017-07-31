Саудовская Аравия в сентябре повысит цены на все виды нефти, которые экспортируются в различные регионы Европы, сообщает Интерфакс со ссылкой на госкомпанию Saudi Aramco.

Наиболее значительно подорожает марка Arab Extra Light для покупателей из государств Средиземноморья — на $1 за баррель. Таким образом, в первый месяц осени она будет дешевле на $1,35 за баррель сорта Brent.

Цены на остальные марки саудовской нефти с поставкой в страны Северо-Западной Европы и Средиземноморья поднимутся на $0,1-0,8 за баррель.

«Легкие» сорта подорожают и для азиатских клиентов. Между тем стоимость Arab Heavy в сентябре снизится на $0,2 за баррель, в результате чего она будет стоить на $1,95 за баррель меньше средней цены нефти Омана и Дубаи.

Для покупателей из США саудовская нефть Arab Extra Light подешевеет на $0,1 за баррель, в то время как цена других марок увеличится на $0,1 за баррель.