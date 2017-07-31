Об этом, согласно данным RT, пишет The New York Times со ссылкой на три источника, близких к администрации.
Дата: 2017/07/31 23:01
Раздел: Мир
Просмотров:
162
Новости друзей
Другие новости раздела
Президент Венесуэлы удостоился персональных санкций Вашингтона
Администрация президента США Дональда Трампа ввела персональные санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после выборов в национальное
Из тюрьмы в США сбежали 12 зеков
В американском штате Алабама из тюрьмы сбежали 12 заключенных.
Звезда мирового футбола хочет стать президентом Либерии
Джордж Веа — первый и единственный африканец, который получил «Золотой мяч»
Трамп исключает хаос в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии хаоса в Белом доме.
Завтра станет известно имя нового премьер-министра Пакистана
Законодательный орган Пакистана во вторник проведет выборы нового премьер-министра страны, который сменит ушедшего в отставку Наваза Шарифа.
Ильхам Алиев поздравил президента Швейцарии
Глава Азербайджанского государства направил поздравительное письмо президенту Швейцарии. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: Уважаемая госпожа Президент.
В Индии от удара молнии погибли 11 человек, 15 пострадали
На востоке Индии, в штате Одиша, от удара молнии погибли по меньшей мере 11 человек, еще 15
В Турции задержали группу военных за жестокое обращение с беженцами
Турецкие власти задержали нескольких военнослужащих за жестокое обращение с беженцами из Сирии, которые нелегально пытались проникнуть в страну, после появления видео
Умерла актриса Жанна Моро
В Париже скончалась французская актриса Жанна Моро. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Closer.