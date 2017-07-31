Законодательный орган Пакистана во вторник проведет выборы нового премьер-министра страны, который сменит ушедшего в отставку Наваза Шарифа.

Об этом в понедельник сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

Как отмечается, наиболее вероятным претендентом, который займет эту должность, является министр нефти и природных ресурсов Шахид Хакан Аббаси, временно исполняющий обязанности премьера страны.

Помимо этого, на пост премьер-министра Пакистана претендуют трое представителей местной оппозиции, в том числе, лидер оппозиционной партии «Техрик-е-Инсаф» Имран Хан.

Ранее премьер-министр Пакистана Н.Шариф покинул пост главы правительства после того, как Верховный суд принял решение отстранить его от этой должности в связи с расследованием дела о коррупции.