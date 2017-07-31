Глава Азербайджанского государства направил поздравительное письмо президенту Швейцарии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

Уважаемая госпожа Президент. От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Швейцарской Конфедерации.

Верю, что азербайджано-швейцарские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут динамично развиваться и расширяться в наших взаимных интересах.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Швейцарии — постоянного благополучия и процветания.