Обладатель Золотого мяча 1995 года, известный в прошлом футболист Джордж Веа стал одним из 20 кандадитов на пост президента Либерии.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Веа, занимающий пост сенатора, является кандидатом от Коалиции за демократические перемены. Отмечается, что в случае его победы на выборах вице-президентом станет супруга бывшего главы государства Чарльза Тейлора — Джуэл Говард-Тейлор.

Во время карьеры футболиста Веа выступал за французские «Монако», «Пари Сен-Жермен» и «Марсель», итальянский «Милан» и английские «Челси» и «Манчестер Сити». Он является двукратным чемпионом Италии, чемпионом Франции, трёхкратным обладателем Кубка страны.

В 1995 году Веа получил Золотой Мяч, а также был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).