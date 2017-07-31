Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.
Веа, занимающий пост сенатора, является кандидатом от Коалиции за демократические перемены. Отмечается, что в случае его победы на выборах вице-президентом станет супруга бывшего главы государства Чарльза Тейлора — Джуэл Говард-Тейлор.
Во время карьеры футболиста Веа выступал за французские «Монако», «Пари Сен-Жермен» и «Марсель», итальянский «Милан» и английские «Челси» и «Манчестер Сити». Он является двукратным чемпионом Италии, чемпионом Франции, трёхкратным обладателем Кубка страны.
В 1995 году Веа получил Золотой Мяч, а также был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).