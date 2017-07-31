Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии хаоса в Белом доме.

«Самые высокие значения на бирже, лучшие показатели в экономике за годы, самый низкий уровень безработицы за 17 лет, зарплаты растут, граница защищены: в Белом доме нет хаоса!».

Как пишет Газета.ру, об этом написал Трамп на странице в твиттере.