Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии хаоса в Белом доме.

«Самые высокие значения на бирже, лучшие показатели в экономике за годы, самый низкий уровень безработицы за 17 лет, зарплаты растут, граница защищены: в Белом доме нет хаоса!».

Как пишет Газета.ру, об этом написал Трамп на странице в твиттере.

Highest Stock Market EVER, best economic numbers in years, unemployment lowest in 17 years, wages raising, border secure, S.C.: No WH chaos!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 июля 2017 г.