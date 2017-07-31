По факту гибели жителей села Алханлы Физулинского района Азербайджана — 51-летней Сахибы Аллахвердиевой и ее малолетней внучки Захры Гулиевой, в результате обстрела этого села из тяжелых артиллерийских орудий Вооруженными силами Армении, создана следственно-оперативная группа, сказал, выступая на сегодняшнем расширенном заседании коллегии в Генпрокуратуре, генеральный прокурор Закир Гаралов.

Как пишет Тренд, Закир Гаралов напомнил, что, грубо нарушив все нормы международного гуманитарного права и режим прекращения огня, ВС Армении 4 июля обстреляли из тяжелых артиллерийских орудий село Алханлы Физулинского района, в результате чего погибли двое — 51-летняя Сахиба Аллахвердиева и ее малолетняя внучка Захра Гулиева, а осколочное ранение получила 52-летняя Сельминаз Гулиева. Также была умышленно уничтожено личная собственность граждан. По всем этим фактам в Физулинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, и создана следственно-оперативная группа для выполнения безотлагательных следственных действий.