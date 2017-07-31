Оперная певица Анна Нетребко считает недостоверными сведения о ее доходах, которые опубликовал Forbes. По оценкам журнала, в 2017 году Нетребко заработала $7,5 млн.

Певица прокомментировала ситуацию на своей странице в фейсбуке.

«Журнал Forbes! Ваша информация абсолютно не верна! Прекратите врать!!! Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела!», — написала Нетребко.



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