Украинская государственная компания «Центрэнерго» подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках в Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца 2017 года. Об этом заявил глава «Центрэнерго» Олег Козенко, передает РИА Новости.

В начале сентября ожидается прибытие судна с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна поставка в 125 тысяч тонн. До конца года ожидается прибытие одного-двух кораблей ежемесячно, что позволит выбрать объем, заложенный в контракте.

Цена первой партии американского угля составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в одесский порт, цена будет варьироваться от поставки к поставке.