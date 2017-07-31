Генпрокуратура и МВД распространили совместное заявление в связи с произошедшим в Гаджигабуле жестоким преступлением.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, 31 июля около 06:00 жители Гаджигабула Намик, Назим, Гюльбадам и Бибиля Ганбаровы были застрелены в собственном доме. Другой член семьи – Мамед Ганбаров получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу, а Мубариз Мехтиев совершил самоубийство, выстрелив в себя. Сотрудники районной прокуратуры и отдела полиции с участием судмедэкспертов осмотрели место происшествия и тела. С места происшествия было изъято орудие преступления – охотничье ружье и другие вещественные доказательства, проведены соответствующие процессуальные мероприятия.

По факту в прокуратуре Гаджигабульского района было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 29, 120.2.4 (попытка умышленного убийства, совершенная с особой жестокостью или общеопасным способом), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), назначены соответствующие экспертизы.

Предварительным расследованием было установлено, что ранее судимый М. Мехтиев на почве личной неприязни, с целью отомстить М. Ганбарову пришел к нему домой и застрелил из охотничьего ружья 4 членов его семьи, тяжело ранив М. Ганбарова. После этого М. Мехтиев застрелился.

В настоящий момент необходимые оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.