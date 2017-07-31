«До конца текущего года ожидается включение в план разработок пулемета, автоматического гранатометного комплекса, ручных гранатометов, автоматов, артиллерийских систем разного типа, гранат VOQ-25P для подствольного гранатомета, взрыватели для артиллерийских снарядов и т.д».

Как сообщили АПА в МОП, об этом заявил министр оборонной промышленности Явер Джамалов на выездном коллегиальном заседании по итогам первого полугодия 2017 года.

Он отметил, что 92% произведенной в первой половине года продукции оборонного и особого назначения, остальные 8% — гражданского: «По поручению главы государства с целью замены импорта на местное производство по заказу соответствующих структур страны на предприятии создана линия производства глубоководных насосов типа «Damla», ежегодная производительность которой составляет 3000 экземпляров. Процесс производства и передачи заказчикам данной продукции начался. Одним из приоритетных вопросов, стоящих перед министерством в отчетном периоде, было продолжение и создание новых связей с компаниями и фирмами, которые входят военно-промышленные комплексы развитых стран мира. В результате проведенных в этом направлении переговоров созданная и произведенная сегодня на предприятиях Министерства оборонной промышленности национальная продукция демонстрируется на международных оборонных выставках».

Министр отметил, что сегодня экспортируется созданная и произведенная на предприятиях министерства продукция особого назначения – боеприпасы, современные виды стрелкового и артиллерийского оружия, БПЛА, бронетехника и др.: «В настоящий момент в более чем 10 стран экспортируются изделия оборонного назначения производства Азербайджана».