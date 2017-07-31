В первом полугодии отрицательный баланс эмиграции в Армении составил 8,7 тыс. человек.

Как передает news.am, об этом сообщает начальник отдела переписи населения и демографии Национальной статистической службы Армении Карине Куюмджян.

Показатели миграции рассчитываются на основе опроса домашних хозяйств (чтобы выяснить, на какой срок покидают Армению выезжающие). В целом, за последние 12 месяцев (июль 2016 – июль 2017) постоянное население Армении сократилось примерно на 15,2 тыс. человек, а за полгода (январь-июль) – на 6,2 тыс. Население сократилось даже при том, что в январе-июне в республике число рождений превысило число смертей на 2,5 тыс.

В основном население выезжает через аэропорт «Звартноц» и пропускной пункт Баграташен на границе с Грузией.