В Париже скончалась французская актриса Жанна Моро. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Closer.

По данным издания, тело артистки обнаружила в ее квартире домработница.

Моро было 89 лет. Информацию о смерти Le Soir подтвердил ее агент.

Актриса наиболее известна по лентам режиссеров «новой волны» Франсуа Трюффо и Луи Маля, а также кинематографистов Микеланджело Антониони и Луиса Бунюэля.

Она сыграла в таких фильмах, как «Ева», «Жюль и Джим», «Ночь», «Дневник горничной» и «Невеста была в черном». Последняя картина с участием Моро, «Талант моих друзей», вышла в 2015 году.

Жанна Моро стала лауреатом почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, а также «Золотого льва» Венецианского киносмотра за вклад в развитие кино и «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.