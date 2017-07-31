Вчера в СМИ была опубликована новость о страшном убийстве, произошедшем в селе Даргуба Лянкяранского района. В колодце было найдено тело девочки, родившейся всего 6 дней назад. СМИ сообщали, что пять дней назад новорожденная Мелек Шаиг гызы Нуриевова была похищена. О похищении девочки родители сообщили в правоохранительные органы.

В ходе разбирательства выяснилось, что мать Мелек — Рзаева Валия Исфандияр гызы — в течении своего замужества была беременна 4 раза. Старшей дочери 4 года. 2-ю и 3-ю беременность прервали методом селективного аборта (УЗИ определило девочек), а Мелек была убита.

Сама Валия говорит, что ребенка украли из дома, пока она спала. Полиция подозревает мужа Валии – Нуриева Шаига Мухтар оглу. Хотя не факт: конечно же, существует презумпция невиновности, и говорить без веских доказательств о том, что ребенка убил именно отец — Нуриев Шаиг – еще рано. Женщина говорила, что у семьи нет врагов. И если Мелек утопил не Нуриев Шаиг, то остается один-единственный логический вариант: родители Шаига, наверняка люди дремучие. И, если честно, я не сомневаюсь в том, что ребенка могли убить только жители дома. А кто еще такой страшный грех на душу возьмет? Постороннему человеку это точно не нужно.

Но почему? За что была убита крошка Мелек? Не так давно вся страна оплакивала смерть Захры, убитой армянскими оккупантами: социальные сети пестрили соболезнованиями, граждане страны выставляли на Фейсбуке «свечи памяти», посвящали стихи, проклиная убийц.

И потому я задаюсь вопросом: Мелек – тоже девочка, родившаяся в Азербайджане. Но ее убили не армянские сепаратисты, а наш пресловутый менталитет. Может быть, мы оплачем и Мелек? А сколько еще таких же девочек были убиты еще в утробе материнской – сразу же после того, как был определен пол?

Не секрет, что рождение дочери в нашем регионе – событие не столь радостное. Другое дело – сын: продолжатель рода (как будто бы девочка не продолжает род), добытчик. В случае развода домой не вернется. А что дочь? С самого детства головная боль: следить за ней, воспитывать, замуж отдавать… А если вдруг что с мужем не сложится, так она «позорит» семью, возвращаясь домой. Люди пальцем будут показывать, дескать «разведенка», а значит – женщина с низкой социальной ответственностью. Вот, собственно, и «причина», согласно которой женщина вынуждена делать селективный аборт – естественно чаще всего под давлением мужа и его семьи.

В доисламский период, у арабов был распространён обычай хоронить своих новорождённых девочек заживо, потому что они меньше ценились, чем сыновья, и более того рождение девочек воспринималось как несчастье.

К сожалению, в наше время ещё не изжил себя обычай, согласно которому принято считать, что рождение мальчика лучше, нежели рождение девочки. В какой восторг приходят родители, если первым на свет у них появился сын, и как они огорчаются при появлении дочери. К счастью, сегодня девочек не закапывают, а лишь проявляют недовольство в их рождении и огорчаются. Но это отношение родителей очень негативно впоследствии сказывается на дочери, которая начинает чувствовать себя обузой и нежеланным ребёнком. В принципе, в головы сельских жителей понятие «нежеланный ребенок» накрепко вколочено в сознание. Хоть многие депутаты и общественные деятели уповают на просветительскую работу, это не выход. Если люди живут традициями, то им просто невозможно доказать, что не всякий обычай хорош, и не всякая традиция уместна.

С 2013 года в Азербайджане ведутся разговоры о том, что селективные аборты будут запрещены, а в отношении врачей, осуществляющих селективные аборты, будут применяться такие санкции, как отстранение от врачебной практики, штрафование, привлечение к уголовной ответственности.

Но как это сделать? Честно говоря, все эти разговоры мне кажутся странными: как можно проследить – селективный аборт или же нет? Запретить аборты в целом тоже не представляется возможным, потому что эту процедуру иногда назначает сам врач, если женщине нельзя рожать по каким-то медицинским противопоказаниям.

Министерство труда и социальной защиты населения АР уже давно собирается внедрить новую систему поощрений родителей, у которых рождаются девочки.

Данная система будет работать в том случае, если в семье рождается вторая девочка, на счет которой государство будет класть, по предварительной информации, 10 тысяч манатов.

Но и тут палка о двух концах: в таком случае, зная, что рождение дочери несет определенную прибыль, будущие родители будут избавляться (опять же методом селективных абортов) от мальчиков. И потом, а вдруг и третий ребенок будет девочка? Платят-то только за вторую!

И если уж государство действительно собирается поощрять рождение детей (девочек или мальчиков – не суть важно), то гораздо лучше будет внедрить материнский капитал, как в соседней России. Только в этом случае проблема будет решена. Возможно, я сейчас выскажусь цинично, но только материальное поощрение может остановить и аборты и убийства младенцев по половому признаку.

Что же до просветительской работы – то дело это и неблагодарное, и бесполезное – на примере ранних браков и контрацепции.

Яна Мадатова