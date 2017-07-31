Сегодня в Министерстве оборонной промышленности (МОП) была проведена встреча с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией, возглавляемой начальником отдела по оборонному экспорту и сотрудничеству Министерства обороны Израиля Мишель Бен Барух.

Как сообщили АПА в МОП, делегация была проинформирована о деятельности министерства.

На встрече был проведен широкий обмен мнениями вокруг сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в сфере оборонной промышленности и других вопросов, вызывающих взаимный интерес.

На встрече также присутствовал посол Израиля в Азербайджане Дан Став.