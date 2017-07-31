1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, . Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 31-36°, в Баку ночью 24-26°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность – 50-60%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 25-26°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 26-27° тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, в горах ночью 15-20°, днем 27-32° тепла.