На Горячую линию МЭПР поступила жалоба от жителя села Мухах Загатальского района Шабана Мухмудова о том, что кто-то незаконно вырубает деревья на территории под названием Селбасар, находящейся в подчинении муниципалитета Мухах.

Как передает АПА, ситуация была расследована сотрудниками 9-го местного отдела экологии и природных ресурсов.

Стало известно, что житель района Ильгар Генджелиев незаконно срубил 7 акаций на данной территории. По факту был составлен протокол, И.Генджелиева оштрафовали на 2890 манатов.