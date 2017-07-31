Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских музыкантов.

Как передает Газета.ру, первое место заняла Анна Нетребко, чей годовой доход оценили в $7,5 млн.

На второй строчке оказался Филипп Киркоров ($7,4 млн млн). Как отмечает издание, артист присутствует в рейтинге звезд ежегодно с первого выпуска в 2005-м.

Третья позиция досталась Тимати ($6,6 млн). Далее следуют Дима Билан ($6 млн), Григорий Лепс ($6 млн), группа «Би-2» ($5,7 млн).

В первую десятку также попали Сергей Шнуров ($5 млн), Земфира ($5 млн), Николай Басков ($4,3 млн) и Егор Крид ($4 млн).