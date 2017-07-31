Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию в связи со смертью новорожденного ребенка в Лянкяране.

Как сообщили в пресс-службе Министерства, 30 июля примерно в 6:03 житель села Даргуба Лянкяранского района Шаиг Нуриев позвонил в службу «102» МВД и сообщил, что в его доме пропал новорожденный ребенок, который был в это время в коляске.