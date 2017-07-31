Завершилась подготовка к конкурсу «Снайперский рубеж», который проводится в рамках соревнований «Армейские международные игры — 2017» на военной базе Отар в Казахстане по приемке и пристрелке снайперских винтовок.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, участвующие в соревновании снайперы Вооруженных сил Азербайджана продемонстрируют свое мастерство, выстрелив из снайперских винтовок СВД-С.

Следует отметить, что в соревнованиях принимают участие команды из 17-ти стран.

Соревнования пройдут с 1-го по 9-е августа в Казахстане.