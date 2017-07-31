65-летнего украинца, который 17 лет находился в рабстве, освободили в ходе полицейской спецоперации в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, опубликовав статус, посвященный 30 июля — Всемирному дню против торговли людьми.

«Начиная с 1991 года мужчина регулярно приезжал в Азербайджан для сезонных работ, и ориентировочно в 1999 году он попал к работодателю, который, используя физическое насилие, принудил его к рабскому труду. 17 лет мужчина провел в рабстве. За это время беднягу не один раз перепродавали для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве. Только в апреле 2016 года на животноводческой ферме в Баку он был освобожден в ходе полицейской спецоперации», — отметил он.

Аброськин добавил, что мужчину нашли в крайне тяжелом состоянии, он долгое время не мог ни говорить, ни адекватно воспринимать действительность.

«По словам правоохранителя, в связи с отсутствием сведений о месте нахождения этого человека и невозможностью установления его места нахождения через 13 лет после его исчезновения в 2012 году решением украинского суда он был признан без вести пропавшим и снят с учета по месту регистрации. Родных пострадавшего не нашли.

В марте 2017 года этому человеку был вновь выдан украинский паспорт. Его рабовладельцам грозит тюремный срок — от 9 до 10 лет лишения свободы», — заявил Вячеслав Аброськин.