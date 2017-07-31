Стал известен прогноз погоды в Азербайджане на август.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии МЭПР, в июле среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, иногда немного превышать ее.

Ожидается, что количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме, а иногда немного ниже ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 26-29° тепла (по ночам – 22-27°, днем – 31-36°, в некоторые дни до 38-40° тепла), что близко к климатической норме и местами превышает ее.

Ожидается, что количество осадков в июле будет близко к климатической норме, в некоторых местах несколько ниже (норма – 6-8 мм).