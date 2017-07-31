Банковская система Азербайджана остается слабой и уязвимой к сложным экономическим условиям.

Как сообщает АПА, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard&Poor`s (S&P). «Предложенный правительством Азербайджана план реструктуризации внешних обязательств Международного банка 18 июля был одобрен иностранными кредиторами. По нашим оценкам это приведет к увеличению госдолга Азербайджана на 9% ВВП».

При этом S&P исключило депозиты ГНФАР в МБА, подпадающие под реструктуризацию, из расчета государственных ликвидных активов Азербайджана. «Мы не ожидаем, что ситуация с МБА будет иметь широкие последствия и для других банков в Азербайджане. Тем не менее, мы считаем, что внутренняя банковская система остается слабой и уязвимой к сложным экономическим условиям. По данным Центробанка Азербайджана удельный вес неработающих кредитов на май 2017 года составляет 12%, но мы считаем, что в реальности уровень токсичных активов выше», — подчеркивается в сообщении.

Аналитики S&P считают малоэффективной денежно-кредитную политику, проводимую властями Азербайджана. «При этом мы считаем, что гибкость обменного курса маната помогла уменьшить давление на курс нацвалюты и на сокращение валютных резервов».

S&P подчеркивает высокий уровень долларизации по депозитам (более 60%), что серьезно ограничивает возможности ЦБА влиять на внутренний денежный рынок. «Кроме этого, рынок долгового капитала в национальной валюте остается небольшим и недостаточно развитым», — считают аналитики агентства.