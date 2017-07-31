Вашингтон сожалеет о решении Москвы сократить персонал американских дипломатических миссий в России и думает над ответом, как передает РИА Новости, об этом заявил представитель госдепа РИА Новости.

«Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем», — сообщил представитель госдепа.

Ранее Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в России уравняют с персоналом российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны.