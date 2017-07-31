Родители одного из величайших комиков Франции родом из испанской Севильи.

Отец Луи Карлос Луи де Фюнес де Галарса имел юридическое образование, однако кардинально поменял сферу деятельности, как только перебрался во Францию. Он стал огранщиком алмазов. Мама Луи имела португальские и испанские корни.

Легендарный французский комик Луи де Фюнес Родители переехали во Францию в 1904 году и тут же вступили в официальный брак. На родине им сыграть свадьбу не позволяли родственники – родители супругов были против женитьбы. Фюфю Луи де Фюнеса в детстве друзья называли «Фюфю». Сам мальчик отлично знал три языка: английский, французский и испанский. И с детства увлекался игрой на фортепиано и рисованием.

К слову, именно благодаря хобби Луи стал пианистом, он играл, в основном, джаз в Пигале. Посетителей этого заведения завораживала игра де Фюнеса, они с удовольствием наблюдали за гримасами, которые корчил музыкант во время своей игры. Молодой музыкант довольно рано женился.

В 1936 году, в возрасте 22 лет, его супругой стала Жермен Луиза Элоди Карруайя. Женщина родила будущей знаменитости сына Дэниэля. И когда мальчик был совсем маленький, пара развелась. Случилось это в конце 1942 года. Луи де Фюнес — актёр на все времена И уже в следующем году артист женился вновь. Во время оккупации Парижа немецкими войсками Луи преподавал в музыкальной школе сольфеджио.

Там он повстречал секретаршу Жанну Августину де Бартелеми де Мопассан. Луи де Фюнес в детстве Девушка была внучатой племянницей знаменитого писателя Ги де Мопассана. Жанне молодой пианист тоже понравился, она ответила симпатией «маленькому человеку, который играл джаз как бог». Луи де Фюнес и Жанна Августина прожили 40 лет, они были вместе до самой смерти артиста в 1983 году. К слову, в браке появилось двое сыновей – Оливье и Патрик. Сразу после окончания войны Луи де Фюнес начал пробовать себя на другом поприще — в кинематографе.

Кстати, раньше мужчина посещал драматические курсы Рене Симона. И первая роль не заставила себя ждать. Уже в 1945 году Луи появился в фильме режиссера Жана Стели «Барбизонское искушение». Но дебют большой известности де Фюнесу не принес. Медленное восхождение Всемирная известность пришла к Луи де Фюнесу не скоро, только спустя 13 лет. В 1958 году актер снялся в картине режиссера Ива Робера «Не пойман – не вор». Ему досталась главная роль браконьера Блеро. После того, как фильм появился на широком экране за границей, главного персонажа Луи тут же прозвали Дональдом Даком. К слову, в России эта лента известна как «Блеро». Луи де Фюнес.

Фантомас Настоящую популярность и признание зрителей де Фюнесу принесли шестидесятые года прошлого столетия. За год актер успевал сниматься в трех-четырех картинах. И безумный успех Луи закрепился ролью комиссара Жюва в трилогии режиссера Андрэ Юнебеля о Фантомасе. Стоит отметить, что сначала создатели планировали снять десять серий о знаменитом преступнике. Но как только в прокате оказалась последняя часть трилогии «Фантомас против Скотланд-Ярда», стало заметно, что популярность картины идет на спад. Поэтому режиссер принял решение продолжение не снимать.

Ну а другие работы актера, к примеру, «Разиня» и «Большая прогулка», были тепло приняты миллионами зрителей со всего мира. Впрочем, так же как многосерийный фильм о Жандарме и его подопечных, который сняли в 60-е годы прошлого века. К слову, сам Луи де Фюнес говорил следующее о своей актерской карьере: «Я совершенно не сожалею о том, что моя карьера актера развивалась так медленно.

Именно эта медлительность помогла мне досконально понять мою профессию. Когда я был неизвестным, то пытался окрасить маленькие роли деталями, жестами, мимикой. И таким образом, я получил небольшой комический багаж, который и помог мне сделать карьеру. И если бы мне снова предложили начать карьеру, я бы вновь повторил выбранный путь».