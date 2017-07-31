В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого трагической смертью погиб пешеход.

Как сообщает Report, на аэропортовской трассе автомобиль марки Mercedes сбил мужчину примерно 50-ти лет, после чего проехался по нему. Следовавший за ним другой автомобиль также проехался по телу пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия. Труп изувечен до неузнаваемости, ввиду чего личность умершего пока установить не удалось.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется следствие.