Тысячи человек провели в воскресенье демонстрацию в Стамбуле в знак протеста против новых мер безопасности властей Израиля, принятых против палестинцев на Храмовой горе, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

По ее данным, не менее 5 тыс. человек вышли на улицы района Йеникапы с флагами Турции и Государства Палестина, чтобы выразить солидарность с пострадавшими в столкновениях в районе комплексов мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Организаторами акции выступила турецкая традиционалистская Партия процветания.

В пятницу израильские власти заявили о введении ограничений для допуска на Храмовую гору: полиция будет пропускать мужчин не моложе 50 лет, на женщин это правило не распространяется. После этого палестинцы объявили день массовых акций под лозунгом «Победа Аль-Аксы». Это привело к многочисленным стычкам с израильской полицией и солдатами как в Восточном Иерусалиме, так и в ряде городов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, число в тот день достигло 250 человек. в Хевроне и Газе были застрелены двое арабов.