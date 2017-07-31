30 июля состоялось официальное открытие IX Габалинского международного музыкального фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и «Гилан Холдинга» .

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на церемонии, проходившей на открытой сцене, установленной перед Конгресс-центром имени Гейдара Алиева в городе Габала, было зачитано приветственное письмо играющей исключительную роль в развитии и пропаганде музыкальной культуры в нашей стране Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой участникам фестиваля.

В послании говорится: «Уважаемые участники фестиваля, дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас – участников IX Габалинского международного музыкального фестиваля, желаю успехов работе фестиваля, передаю каждому из вас свои добрые пожелания. Азербайджан, на протяжении веков вносящий вклад в развитие межцивилизационного диалога, исторически стремился укреплять единство между народами. Каждый проект, повышающий эффективность культурно-духовной интеграции, очень ценен для нас. Проводимые в последние годы в нашей стране мероприятия международного значения, еще раз подтверждая, что основополагающими принципами Азербайджана являются мир и гуманизм, собирают вместе представителей всех народов, независимо от языка, религии и этнической принадлежности.

Отрадно, что Габалинский международный музыкальный фестиваль, авторитет которого растет с каждым годом, признан как одно из важных мероприятий, вносящих большой вклад в межкультурный диалог. Этот праздник дружбы и музыки, в котором участвуют многочисленные музыканты из различных стран, популяризируя Азербайджан в мире как одну из успешных моделей мультикультурализма и толерантности, создавая благоприятные условия для общения и сотрудничества музыкантов, представляющих различные страны, вносит свой вклад в укрепление межцивилизационного диалога.

Уверена, что нынешний фестиваль, где будут представлены интересные и разнообразные музыкальные программы, останется в памяти наших гостей, в истории музыкальной культуры Азербайджана как одна из содержательных страниц. Желаю каждому, кто участвует в фестивале, здоровья, всем творческим людям – неиссякаемых достижений».

Затем начался концерт симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. На концерте была исполнена опера «Лейли и Меджнун» гениального композитора Узеира Гаджибейли. Оркестром управлял профессор Бакинской музыкальной академии, заслуженный деятель искусств, народный артист, дирижер Джаваншир Джафаров. Произведение поставлено заслуженным деятелем искусств, режиссером Хафизом Гулиевым. Солировали — известные ханенде Эльнур Зейналов, Арзу Алиева, Афаг Агаева, Муталлим Дамиров, Тайяр Байрамов, Назар Бейляров, Талех Яхъяев (баритон) и Джахангир Гурбанов (баритон). Зрители встретили выступление артистов бурными аплодисментами.

Габалинский международный музыкальный фестиваль проходит с 2009 года. Зрительская аудитория фестиваля, организатором которого является Фонд Гейдара Алиева, с каждым годом растет. Программа нынешнего музыкального праздника, как и всех предыдущих фестивалей, очень насыщенна. На Габалинской сцене звучат произведения гениальных азербайджанских и зарубежных композиторов. Наряду с молодыми исполнителями, на сцену выходят также и всемирно известные музыканты. Здесь исполняются классическая и камерная музыка, мугамы.

В IX Габалинском международном музыкальном фестивале, который продлится до 3 августа, примут участие всемирно известные дирижеры, музыканты, художественные коллективы из России, Израиля, США, Италии, Литвы, Словении. Среди них — Оксана Яблонская, Дмитрий Яблонский, Жанна Гандельман, Михаэль Слаткин, Мойка Злобко Вайгл, Массимо Мерчелли, Стивен Дейц, Анна Серова, Роберто Молинелли, Номеда Казлаус и другие.

В фестивальные дни состоятся концерты Государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли, Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, камерного оркестра “Baku Chamber Orchestra” Бакинской музыкальной академии, Студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии имени У.Гаджибейли, камерного оркестра “Femusa”, кларнетного квартета “Clarte” и квартера “Furioso”.