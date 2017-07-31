Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) открыли воздушное пространство самолётам Катара для экстренных случаев. Об этом пишет Лайф со ссылкой на Jerusalem Post.

В начале июня ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Йемен, Египет, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других стран. В связи с этим полёты в Катар прекратили сразу несколько авиакомпаний. Среди них — Etihad Airways, Fly Dubai и Emirates.

Однако теперь авиационный орган Саудовской Аравии сообщил об открытии девяти коридоров, в том числе одного международного, над воздушным пространством Средиземного моря. Пространство будет контролироваться властями Египта.

— Эта мера подтверждает тот факт, что мы придерживаемся безопасности авиации. Как правило, в таких условиях достигают договорённостей о воздушных коридорах, которые используются в случаях ЧС, — говорится в сообщении государственного агентства гражданской авиации Саудовской Аравии.