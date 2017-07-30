Лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон был похоронен в субботу — через неделю после своей смерти.
Похороны прошли возле дома Честера в Калифорнии, передаёт Лайф со ссылкой на TMZ.
Лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон был похоронен в субботу — через неделю после своей смерти.
Похороны прошли возле дома Честера в Калифорнии, передаёт Лайф со ссылкой на TMZ.
Дата: 2017/07/30 22:47
Раздел: Life-style
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