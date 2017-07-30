Президент РФ Владимир Путин назвал точное число американских дипломатов, которые должны покинуть Россию. Это мера, принятая РФ в ответ на подобные действия США, принятые в конце прошлого года.

— Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор ещё работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации, — отметил глава государства в интервью ВГТРК.