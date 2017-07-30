Как стало известно, 56-летний Антонио Бандерас, не привлекая к этому событию излишнего внимания, обручился со своей подругой Николь Кимпел, с которой он встречается уже 4 года.

Как утверждает один из приятелей-испанцев актера Антонио сделал предложение Николь по полной форме. А предварительно он познакомил Кимпел со своей бывшей женой — Мелани Гриффит. И так, как утверждает информатор, одобрила выбор бывшего супруга. Дело в том, что хотя Мелани очень тяжело пережила развод с Бандерасом, по окончании процесса Антонио удалось наладить с ней вполне дружеские отношения. Ведь Гриффит, что очень важно для Бандераса, мать его единственной дочери — Стэллы.

Напомним, что роман с Николь, которая на целых 19 лет моложе актера, завязался у Антонио еще в 2014-м. И, как утверждали злые языки, именно это стало последней каплей, обрушившей его 18-летний брак с Мелани. Однако сам актер категорически отрицал подобные обвинения, утверждая, что фактически он расстался с Гриффит еще за несколько месяцев до того, как встретил Николь.

Что же касается помолвки актера, то он, по всей видимости собирается пока хранить ее в тайне, поскольку актер вообще не склонен делиться информацией о своей личной жизни. Между прочим, Бандерас, который перенес этой зимой серьезный сердечный приступ и последовавшую за ним операцию, сейчас, похоже, полностью восстановил свое здоровье. Как не могли не заметить гости кинофестиваля, состоявшегося недавно на Ибице (Италия), Антонио находится во вполне приличной, для его возраста, форме. Что он и продемонстрировал, дефилируя по пляжу в плавках.

Источник: 7Дней