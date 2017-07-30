Об этом сообщает Reuters.
О других подробностях произошедшего пока неизвестно.
30 июля в Венесуэле проходят выборы в учредительное собрание.
Об этом сообщает Reuters.
О других подробностях произошедшего пока неизвестно.
30 июля в Венесуэле проходят выборы в учредительное собрание.
Дата: 2017/07/30 21:28
Раздел: Мир
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