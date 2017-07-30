Взрыв произошёл в столице Венесуэлы Каракасе во время акции протеста. В результате инцидента несколько сотрудников полиции получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

О других подробностях произошедшего пока неизвестно.

30 июля в Венесуэле проходят выборы в учредительное собрание.