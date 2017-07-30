28 и 30 июля в рамках Будапештского летнего фестиваля на сцене знаменитого Острова Маргит было дважды исполнено одно из самых популярных романтических произведений — опера Джузеппе Верди «Трубадур» в постановке Ласло Вамоша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, особенностью фестиваля является то, что в главных ролях всегда выступают иностранные артисты. На этот раз в партию Леоноры исполнила известная азербайджанская певица Динара Алиева (сопрано), а в роли Манрико — итальянский тенор Риккардо Масси. Представления прошли при полном аншлаге.