Об этом сообщает RT со ссылкой на алжирское агентство APS.
В в 1962 году Малек вошёл в делегацию, добившуюся подписания Эвианских соглашений с Францией, положивших конец Алжирской войне.
Об этом сообщает RT со ссылкой на алжирское агентство APS.
В в 1962 году Малек вошёл в делегацию, добившуюся подписания Эвианских соглашений с Францией, положивших конец Алжирской войне.
Дата: 2017/07/30 20:06
Раздел: Мир
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