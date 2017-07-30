Бывший премьер-министр Алжира Редха Малек скончался в возрасте 85 лет, передаёт AFP со ссылкой на местный телеканал.

Об этом сообщает RT со ссылкой на алжирское агентство APS.

В в 1962 году Малек вошёл в делегацию, добившуюся подписания Эвианских соглашений с Францией, положивших конец Алжирской войне.