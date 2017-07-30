Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран покинет соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), если издержки будут преобладать над выгодой, сообщает Газета.ру со ссылкой на Tasnim.

«Исламская Республика Иран будет соблюдать СВПД до тех пор, пока это будет служить на пользу стране», — отметил он.

При этом Аракчи подчеркнул, что как только минусы ядерной сделки станут преобладать над плюсами, Иран не побоится выйти из соглашения.

Замглавы иранского МИДа также обвинил США в попытке сорвать выполнение соглашения и сделать Тегеран ответственной стороной за это.